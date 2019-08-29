Созданный побеждать: История 23-летнего БАТЭ, который выиграл 13 титулов подряд

Гранд белорусского футбола, которому никто не может противостоять.

В прошлом сезоне мы лицезрели одну из самых жарких чемпионских гонок в истории АПЛ. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» бодались до последнего, в итоге решив всё на последних минутах. В других европейских лигах зрелище было не столь захватывающим: в Германии «Бавария» слегка поваляв дурака всё же выиграла очередное золото Бундеслиги, а в Италии «Ювентус» и вовсе без проблем стал чемпионом в восьмой раз подряд.

У маленьких братьев и сестёр Англии чуда тоже не наблюдалось: в Уэльсе «Нью-Сейнтс» праздновал восьмое чемпионство подряд, а в Шотландии подобный подвиг совершил «Селтик», выигравший к тому же оба кубка – их третий требл подряд.

Впечатляет? Безусловно. Но всё это меркнет в сравнении с белорусским БАТЭ, который 13 июля переиграл «Торпедо-БелАЗ» со счётом 4:1. В тот же день «Динамо-Брест» оказалось сильнее «Динамо-Минска», в результате чего борисовчанам удалось подняться на верх таблицы. Нет, мы не говорим о чемпионстве – белорусская лига стартует в марте и заканчивается в декабре. И преимущество тоже мизерное – всего одно очко. Но это очко говорит всё местным фанатам, которые прекрасно знают, на что способен по сути непобедимый БАТЭ.

В декабре БАТЭ выиграл лигу, обойдя солигорский «Шахтёр» на девять очков. Итог: 15-й титул. И что тут впечатляющего, спросите вы. Тот же «Ливерпуль» выиграл больше, при этом оставаясь без трофеев вот уже 29 лет.

На самом деле цифры эти говорят о многом. 13 побед были добыты в последние 13 лет – с 2006 года других чемпионов в Белоруссии не было. За это время в АПЛ, Серии А и Примере было три разных чемпиона, в Бундеслиге четыре, а в России – пять.

13 чемпионств подряд – рекорд европейского футбола. А учитывая две победы в 1999 и 2002, БАТЭ и вовсе кажется неоспоримым грандом. Чемпионом он становился в 71,4% случаев. Кто мог предсказать такой триумф клуба, который основан-то был только в 1996?

К моменту первого в истории футбольного сезона на территории независимой Белоруссии в 1992 БАТЭ не существовал почти десять лет – в 1984 он был расформирован.

Создать клуб решил Николай Бусел – на тот момент директор Борисовского завода автотракторного электрооборудования, который и подарил БАТЭ его название. Первый сезон в советской лиге прошёл без особых событий, а вот второй принёс первый же титул. В 1976 и 1979 достижение удалось повторить. Но довольно быстро футбол покинул город Борисов, который оставался без него аж восемь лет, когда подвиг безуспешно попыталась повторить «Березина».

Следующим удачу попытал «Фомальгаут», пробившийся во второй дивизион в сезоне 1994/95. Но тщетно: финансовые трудности вскоре убили и этот клуб. Тут-то Бусел и решил повторить свой подвиг и воскресить БАТЭ. Борисов может и не столица и не город-миллионник, однако у Бусела и его единомышленников было более чем достаточно ресурсов.

Создать команду не составило труда, а вот найти тренера и игроков оказалось сложнее. Председатель правления Анатолий Капский не спешил повторять ошибок «Фомальгаута», которого спонсировала его собственная компания. В своём интервью он сетовал на отсутствие какой-либо стратегии развития. По его словам, БАТЭ должен был быть другим, и для этого было важно иметь долгосрочные планы.

В 1998 году, спустя два года после воскрешения, БАТЭ занял второе место в высшей лиге. Уже через год тренер Юрий Пунтус (который сейчас работает в «Белшине») первым привёл борисовчан к чемпионству.

В последующие сезоны команда финишировала второй и третьей, и лишь в 2002 город вновь ликовал: гродненский «Неман» был подвинут благодаря разнице по забитым и пропущенным голам.

Затем последовало два «серебряных» сезона, а в 2005 БАТЭ и вовсе финишировал пятым – то был первый сезон под руководством Игоря Криушенко. Несмотря на относительную «новизну», такой результат был неприемлем для фанатов, которые привыкли побеждать. Но больше такого не повторялось, и БАТЭ никогда не опускался ниже третьего места.

Выиграв с БАТЭ два титула, Криушенко ушёл, а его место занял Виктор Гончаренко – сын инженера, который умер в 1993, став жертвой чернобыльской катастрофы. Сначала Гончаренко выигрывал в качестве игрока, а затем – тренера. В 2013 году он отдал бразды правления другому молодому специалисту – Александру Ермаковичу, который тоже провёл в БАТЭ много лет в качестве футболиста. В 2017 году ему предстояла тяжелейшая борьба с неуступчивым минским «Динамо».

Оба клуба приняли участие в самой захватывающей чемпионской гонке страны, которая решилась в последние 15 минут чемпионата благодаря голам Виталия Родионова и Мирко Иванича.

Сейчас БАТЭ переживает нелёгкие времена. Один специалист приходит на смену другому, и сейчас командой руководит Алексей Бага – первый после Пунтуса наставник, который прежде не выступал за БАТЭ.

Любой клуб вроде БАТЭ, у которого реально нет конкурентов на родине, рано или поздно сталкивается с проблемой мотивации, но борисовчане пока что остаются голодны до побед. Нейтральные зрители вряд ли рады тому, что в их лиге почти всё уже предрешено, однако не стоит ругать БАТЭ за то, что он умудрился добиться того, что другим не по силам. Очень часто победы подобных клубов обесцениваются таким образом, и это не совсем правильно.

Рано или поздно безумная серия БАТЭ подойдёт к концу, может даже в этом сезоне – брестский «Динамо» очень хорош. Но ещё один кубок, и БАТЭ войдёт в историю как третья европейская команда в истории с 14 чемпионствами подряд. Ранее такого достижения смогли добиться лишь латвийский «Сконто» из Риги (1991-2004) и гибралтарский «Линкольн Ред Импс».

Юрий Сергеев

