Созин дал прогноз на матч ЦСКА - "Бенфика"

Член комитета по этики РФС Андрей Созин прокомментировал предстоящую игру ЦСКА - "Бенфика".

"По сегодняшнему состоянию и результатам ЦСКА предстоящая игра против "Бенфики" вызывает у меня оптимизм. Во-первых, потому что главные лидеры ЦСКА сейчас здоровы - это Алан Дзагоев, Александр Головин, Понтус Вернблум и Игорь Акинфеев. Во-вторых, команде на пользу пошла пауза во время игр сборной. Сейчас не так много "сборников" в ЦСКА, которые играют все матчи. Это тоже сыграло положительную роль. В-третьих, в этом году "Бенфика" не в самом лучшем состоянии. Безусловно, это одна из лучших европейских команд, но сейчас у них что-то идёт не так.

Учитывая, как ЦСКА играет важные игры со "Спартаком", с "Янг Бойз" и последние матчи, которые были у команды, жизни в игре ЦСКА стало больше. Отсюда и оптимизм. Поэтому, думаю, "армейцы" сегодня обыграют "Бенфику" - приводят слова Созин российские СМИ.

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