Созин: "Игра ЦСКА как лампочка в 25 ватт. Вроде, свет даёт, но он не яркий"

Член комитета по этике РФС Андрей Созин оценил игру ЦСКА в матче 9-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:0).

"После "Амкар" - ЦСКА смотрел "Метц" - ПСЖ. Конечно, многие сейчас скажут, что эти матчи нельзя сравнивать, что там играют футболисты за 200 миллионов евро. Но ведь французский чемпионат не самый сильный, и мы с ним конкурируем в рейтинге УЕФА, а картинка там абсолютно другая. В российском матче она абсолютно серая, это искусственное поле, люди ходят пешком, защитники принимают мяч только стоя. Нет никакого движения. Крайние полузащитники совсем отсутствуют, Кирилл Набабкин уж точно. И главное, что сейчас все прикрываются Лигой чемпионов и тем, что ЦСКА должен не устать. Но поэтому ведь и не ходят люди на ЦСКА, потому что команда играет как лампочка в 25 ватт. Вроде, горит и свет какой-то даёт, но он не яркий. Люди не понимают, на что смотреть.

С "Амкаром" на 58-й минуте пошли передачи назад на удержание счёта. Вышли молодые воспитанники, Тимур Жамалетдинов забил гол, свою задачу выполнил. Но игры нет. Получается, это какой-то проект для клуба, но не для болельщиков. Всё очень тускло, игра вялая. И я не уверен, что с "Бенфикой" будет игровая феерия», - приводят слова Созина российские СМИ.

Напомним, что матч первого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Бенфика" - ЦСКА состоится 12 сентября и начнется в 21:45 мск.

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