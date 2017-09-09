Созин: "Игра ЦСКА как лампочка в 25 ватт. Вроде, свет даёт, но он не яркий"
Член комитета по этике РФС Андрей Созин оценил игру ЦСКА в матче 9-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:0).
"После "Амкар" - ЦСКА смотрел "Метц" - ПСЖ. Конечно, многие сейчас скажут, что эти матчи нельзя сравнивать, что там играют футболисты за 200 миллионов евро. Но ведь французский чемпионат не самый сильный, и мы с ним конкурируем в рейтинге УЕФА, а картинка там абсолютно другая. В российском матче она абсолютно серая, это искусственное поле, люди ходят пешком, защитники принимают мяч только стоя. Нет никакого движения. Крайние полузащитники совсем отсутствуют, Кирилл Набабкин уж точно. И главное, что сейчас все прикрываются Лигой чемпионов и тем, что ЦСКА должен не устать. Но поэтому ведь и не ходят люди на ЦСКА, потому что команда играет как лампочка в 25 ватт. Вроде, горит и свет какой-то даёт, но он не яркий. Люди не понимают, на что смотреть.
С "Амкаром" на 58-й минуте пошли передачи назад на удержание счёта. Вышли молодые воспитанники, Тимур Жамалетдинов забил гол, свою задачу выполнил. Но игры нет. Получается, это какой-то проект для клуба, но не для болельщиков. Всё очень тускло, игра вялая. И я не уверен, что с "Бенфикой" будет игровая феерия», - приводят слова Созина российские СМИ.
Напомним, что матч первого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Бенфика" - ЦСКА состоится 12 сентября и начнется в 21:45 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|8
|20
|2
|Локомотив Москва
|8
|19
|3
|ЦСКА Москва
|9
|16
|4
|Ростов
|9
|16
|5
|Краснодар
|8
|15
|6
|Рубин
|9
|14
|7
|Спартак Москва
|9
|12
|8
|Ахмат
|8
|12
|9
|Уфа
|8
|10
|10
|Урал
|8
|9
|11
|Динамо Москва
|8
|8
|12
|Тосно
|9
|8
|13
|Арсенал Тула
|9
|8
|14
|Анжи
|9
|7
|15
|СКА Хабаровск
|8
|6
|16
|Амкар
|9
|5