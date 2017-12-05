Созин: "Манчестер Юнайтед", к сожалению, выиграет у ЦСКА"

Член комитета по этике РФС Андрей Созин не верит, что ЦСКА сумеет добиться положительного результата в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

"Нынешняя структура проведения Лиги чемпионов несовершенна. У "Манчестер Юнайтед" сегодня нет мотивации. У московской команды она минимальна… Но может ли ЦСКА в таком ослабленном состоянии обыграть соперника? Даже если может, команда зависит от параллельного матча. Через пять дней у ЦСКА важнейший матч со "Спартаком", вот где надо рвать жилы, а эта игра на самом деле не имеет турнирного значения.

"МЮ", к сожалению, сегодня выиграет, а ЦСКА пройдёт в весеннюю стадию. На сегодняшний день уровень состава ЦСКА может дать бой "Спартаку", но не сыграть на равных с "Манчестером". Как не могут и 99% клубов мира, потому что "МЮ" - машина", - приводят слова Созина российские СМИ.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА начнется в 22:45 мск.

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