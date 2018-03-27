Созин: "Нашим футболистам нужно понять, что они могут обыгрывать сильных соперников"
Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассуждает о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Франции.
"Мы хотим, чтобы Россия реабилитировалась и обыграла Францию. Возможно ли это? Да, возможно – зависит от настроя. Мы хотим, чтобы наши игроки показали хороший футбол. Резонно? Конечно, многим хочется это видеть. Но игры, к сожалению, у нашей сборной нет. Из двух спаренных матчей первый мы проигрываем. Так уже второй раз подряд. Если сейчас традиция будет продолжена и мы хорошо выступим во второй встрече, то хочется спросить – почему не можем играть два матча?
Если сборная России сегодня провалится, то в каком состоянии наша команда подойдёт к чемпионату мира? Франция ничем не слабее Бельгии и Испании. Если мы проиграем, значит не готовы играть на Чемпионате Мира. Мы всё время нагнетали, что чемпионат мира скоро – через два, полтора года и через год. Ну а теперь чемпионат мира уже завтра. Сейчас сойдёт снег и будет Чемпионат Мира. И как нам выходить из группы? У нас задача - обыграть только Саудовскую Аравию? Египет – вице-чемпион Африки. В составе есть такие звёзды мирового уровня, как Салах. Египет и Уругвай – реально фавориты нашей группы.
Нам сейчас очень нужна победа над Францией. До мундиаля осталось всего пару матчей. Нашим футболистам нужно почувствовать вкус победы, понять, что они могут обыгрывать сильных соперников. Это нужно болельщику, команде и главному тренеру. Станислав Саламович должен убедиться в правильности своих действий", - приводят слова Созина российские СМИ.
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