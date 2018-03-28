Созин: "Тройка - Нойштедтер, Кудряшов, Гранат - это уровень первой лиги или ПФЛ"

Член комитета по этике РФС Андрей Созин раскритиковал игру сборной России во вчерашнем товарищеском матче против национальной команды Франции.

"Я полностью согласен с мнением, что мы должны поддерживать сборную и быть патриотами, видеть только позитивное, доброе, вечное, как звучит у классиков… Но я никакого позитива в матче с Францией не увидел. Одна передача Смольникова - это позитив?

Мы натурализовали Нойштедтера, и он так играет? Ни одного единоборства не выиграл человек. Лидеры нашей команды в лице Головина, Смолова и Миранчуков играли в половину того, что они показывают в своих клубах. Тройка - Нойштедтер - Кудряшов - Гранат - это уровень первой лиги или ПФЛ. Гранат хорош, когда рядом с ним в команде - Мальдини и Пуйоль, тогда он будет помогать. А Нойштедтеру он помочь не может", - цитирует Созина Чемпионат.

Напомним, Игнатьев назвал лучших игроков сборной России в матче с французами. | soccernews.ru