Спаич: "У "Краснодара" хорошие перспективы в этой группе"
Игрок "Краснодара" Урош Спаич рассказал, что думает о результатах жеребьевки группового этапа Лиги Европы.
"Краснодар" попал в группу C, его соперниками будут "Базель", "Хетафе" и "Транзаспор".
"Наши соперники - три сильных клуба. У "Краснодара" хорошие перспективы в этой группе, но легких матчей не предвидеться. Будет нелегко, но я полностью уверен в "Краснодаре". Нужно проходить в следующий раунд", - сказал Сапич.
Матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы пройдут 19 сентября.
Не пропустите: "Зенит" опубликовал расписание игр группового раунда Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1