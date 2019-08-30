Спаич: "У "Краснодара" хорошие перспективы в этой группе"

Игрок "Краснодара" Урош Спаич рассказал, что думает о результатах жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

"Краснодар" попал в группу C, его соперниками будут "Базель", "Хетафе" и "Транзаспор".

"Наши соперники - три сильных клуба. У "Краснодара" хорошие перспективы в этой группе, но легких матчей не предвидеться. Будет нелегко, но я полностью уверен в "Краснодаре". Нужно проходить в следующий раунд", - сказал Сапич.

Матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы пройдут 19 сентября.

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