СПАЛ - "Болонья" - 1:0 (обзор)

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СПАЛ - "Болонья" - 1:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 27-го тура итальянской Серии А, в котором СПАЛ минимально обыграл "Болонью".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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1 Наполи 27 69
2 Ювентус 26 68
3 Рома 27 53
4 Лацио 27 52
5 Интер Милан 26 51
6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
9 Торино 26 36
10 Фиорентина 26 35
11 Удинезе 26 33
12 Болонья 27 33
13 Дженоа 26 30
14 Кальяри 26 25
15 Кьево 26 25
16 Сассуоло 26 23
17 СПАЛ 27 23
18 Кротоне 26 21
19 Хеллас Верона 26 19
20 Беневенто 26 10
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