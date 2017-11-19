СПАЛ - "Фиорентина" - 1:1, "Торино" - "Кьево" - 1:1 (обзоры)

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СПАЛ - "Фиорентина" - 1:1, "Торино" - "Кьево" - 1:1 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 13-го тура итальянской Серии А, в которых СПАЛ сыграл вничью с "Фиорентиной", а "Торино" - с "Кьево".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Наполи 13 35
2 Интер Милан 13 33
3 Ювентус 13 31
4 Рома 12 30
5 Лацио 12 28
6 Сампдория 12 26
7 Милан 13 19
8 Торино 13 18
9 Фиорентина 13 17
10 Кьево 13 17
11 Аталанта 13 16
12 Кальяри 13 15
13 Болонья 12 14
14 Удинезе 12 12
15 Кротоне 13 12
16 Сассуоло 13 11
17 СПАЛ 13 10
18 Дженоа 13 9
19 Хеллас Верона 12 6
20 Беневенто 13 0
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