СПАЛ и "Кьево" играют вничью, "Сампдория" и "Сассуоло" побеждают

В рамках 33-го тура итальянской Серии А СПАЛ и "Кьево" на поле первых сыграли вничью, а "Сампдория" и "Сассуоло" оказались сильнее "Болоньи" и "Вероны" соответственно.

СПАЛ - "Кьево" - 0:0

"Сампдория" - "Болонья" - 1:0

Гол: Сапата, 90+3 - 1:0.

"Верона" - "Сассуоло" - 0:1

Гол: Лемос, 38 - 0:1.

Напомним, в параллельных матчах победы одержали "Рома" и "Лацио", а "Милан" сыграл вничью с "Торино".