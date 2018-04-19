СПАЛ и "Кьево" играют вничью, "Сампдория" и "Сассуоло" побеждают

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СПАЛ и "Кьево" играют вничью, "Сампдория" и "Сассуоло" побеждаютВ рамках 33-го тура итальянской Серии А СПАЛ и "Кьево" на поле первых сыграли вничью, а "Сампдория" и "Сассуоло" оказались сильнее "Болоньи" и "Вероны" соответственно.

СПАЛ - "Кьево" - 0:0

"Сампдория" - "Болонья" - 1:0

Гол: Сапата, 90+3 - 1:0.

"Верона" - "Сассуоло" - 0:1

Гол: Лемос, 38 - 0:1.

Напомним, в параллельных матчах победы одержали "Рома" и "Лацио", а "Милан" сыграл вничью с "Торино".

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Команда М О
1 Ювентус 33 85
2 Наполи 33 81
3 Рома 33 64
4 Лацио 33 64
5 Интер Милан 33 63
6 Милан 33 54
7 Аталанта 33 52
8 Сампдория 33 51
9 Фиорентина 33 51
10 Торино 33 47
11 Болонья 33 38
12 Дженоа 33 38
13 Сассуоло 33 34
14 Удинезе 33 33
15 Кальяри 33 32
16 Кьево 33 31
17 СПАЛ 33 29
18 Кротоне 33 28
19 Хеллас Верона 33 25
20 Беневенто 33 14
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