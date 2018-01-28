СПАЛ - "Интер" - 1:1 (обзор)

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СПАЛ - "Интер" - 1:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 22-го тура итальянской Серии А, в котором СПАЛ дома сыграл вничью с "Интером".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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"Марсель" и "Монако" сыграли вничью в результативном поединке

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Команда М О
1 Наполи 22 57
2 Ювентус 22 56
3 Лацио 22 46
4 Интер Милан 22 44
5 Рома 22 41
6 Сампдория 22 37
7 Милан 22 34
8 Аталанта 22 33
9 Удинезе 22 32
10 Торино 22 32
11 Фиорентина 22 28
12 Болонья 22 27
13 Кьево 22 22
14 Сассуоло 22 22
15 Дженоа 22 21
16 Кальяри 22 21
17 Кротоне 22 19
18 СПАЛ 22 17
19 Хеллас Верона 22 16
20 Беневенто 22 7
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