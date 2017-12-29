СПАЛ интересуется хавбеком "Милана"

Теги миланспалмануэль локателли

СПАЛ интересуется хавбеком "Милана"

Полузащитник "Милана" Мануэль Локателли стал трансферной целью СПАЛ, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, один из аутсайдеров Серии А заинтересован в аренде 19-летнего хавбека. Переход может состояться в январе.

В этом сезоне Локателли сыграл за "Милан" 17 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: Бонуччи назвал причины спада в своей игре. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 игроков 2017 года

Топ-10 игроков 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов