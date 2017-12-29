СПАЛ интересуется хавбеком "Милана"

Полузащитник "Милана" Мануэль Локателли стал трансферной целью СПАЛ, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, один из аутсайдеров Серии А заинтересован в аренде 19-летнего хавбека. Переход может состояться в январе.

В этом сезоне Локателли сыграл за "Милан" 17 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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