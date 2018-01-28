СПАЛ на последних минутах вырвал ничью в игре с "Интером"

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СПАЛ на последних минутах вырвал ничью в игре с "Интером"В матче 22-го тура итальянской Серии А СПАЛ на своем поле сыграл вничью с "Интером".

СПАЛ - "Интер" - 1:1

Голы: Викари, 48 - 0:1 (автогол), Палоски, 90 - 1:1.

СПАЛ: Мерет, Ционек, Викари (Бонаццоли, 86), Фелипе, Лаццари, Скьяттарелла (Палоски, 75), Вивьяни, Грасси, Маттиелло (Коста, 83), Куртич, Антенуччи.

"Интер": Ханданович, Канселу, Шкриньяр, Миранда, Д'Амброзио, Вечино, Валеро (Рафинья, 90+1), Кандрева (Эдер, 46), Брозович (Гальярдини, 87), Перишич, Икарди.

Напомним, вчера "Ювентус" обыграл "Кьево". | soccernews.ru

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