СПАЛ объявил об увольнении главного тренера Сепличи

Главный тренер СПАЛа Леонардо Сепличи покинул свой пост. Также был уволен весь его тренерский штаб. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Отметим, СПАЛ проиграл три последних матча и с 15 баллами занимает последнее место в турнирной таблице Примеры.

52-летний специалист работал с клубом с 2014 года.

Ожидается, что СПАЛ возглавит Луиджи Ди Бьяджо, ранее работавший с молодежной сборной Италии.

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