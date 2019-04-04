СПАЛ обыграл "Лацио", "Торино" переиграл "Сампдорию" и другие результаты 30-го тура Серии А

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СПАЛ обыграл "Лацио", "Торино" переиграл "Сампдорию" и другие результаты 30-го тура Серии А

"Фиорентина" и "Рома" закончили результативной ничьей в матче 30-го тура чемпионата Италии. 

В параллельных матчах турнира "Фрозиноне" обыграл "Парму", СПАЛ в домашнем матче обыграл "Лацио", а "Торино" обыграл "Сампдорию".

"Рома" - "Фиорентина" - 2:2 (1:1)

Голы: Пеццела, 12 - 0:1, Дзаньоло, 14 - 1:1, Жерсон, 51 - 1:2, Перотти, 57 - 2:2.

"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Сантон (Карсдорп, 68), Жуан Жезус, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло (Дженгиз Юндер, 75), Джеко, Перотти, Клайверт (Пеллегрини, 58).

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Дабо, Бенасси (Кьеза, 62), Верету, Жерсон, Муриэль, Симеоне (Миральяс, 68).

СПАЛ - "Лацио" - 1:0 (0:0)

Гол: Петанья, 89 - с пенальти.

СПАЛ: Вивиано, Реджини (Фелипе, 31), Ционек, Викари, Куртич, Миссироли, Фарес, Мурджа (Скьяттарелла, 71), Лаццари, Флоккари (Палоски, 77), Петанья.

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Габаррон (Пароло, 90), Марушич, Лукас, Лулич (Дурмиси, 77), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Иммобиле, Корреа (Кайседо, 61).

"Торино" - "Сампдория" - 2:1 (2:0)

Голы: Белотти, 33 - 1:0, Белотти, 45+1 - 2:0, Габбьядини, 83 - 2:1.

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри (Париджини, 69), Моретти (Джиджи, 82), Ансальди, Нкулу, Иццо, Ринкон, Мейте, Базелли, Белотти, Беренгер (Лукич, 89).

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Андерсен, Колли (Тонелли, 41), Рамирес (Дефрель, 60), Прат, Линетти (Янкто, 74), Виейра, Квальярелла, Габбьядини.

"Фрозиноне" - "Парма" - 3:2 (2:1)

Голы: Пинамонти, 12 - 1:0, Барилла, 18 - 1:1, Вальцания, 45+2 - 2:1, Чераволо, 58 - с пенальти - 2:2, Чофани, 90+13 - с пенальти - 3:2.

"Фрозиноне": Спортьелло, Саламон, Капуано, Бригенти, Саммарко (Майелло, 72), Вальцания (Чибса, 79), Бегетто, Чано, Тротта (Чофани, 84), Паганини, Пинамонти.

"Парма": Сепе, Якопони, Гаццола (Бастони, 79), Гальоло, Сьерральта, Барилла, Куцка, Скоццарелла (Гобби, 66), Силигарди, Скьяппакассе (Чераволо, 52), Спрокати.

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8 Сампдория Сампдория 29 45
9 Торино Торино 29 45
10 Фиорентина Фиорентина 29 38
11 Парма Парма 29 33
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