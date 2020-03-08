СПАЛ обыграл "Парму" в матче чемпионата Италии

В 26-м туре чемпионата Италии СПАЛ в гостях обыграл "Парму" со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма с пенальти забил Андреа Петанья.

Несмотря на победу, СПАЛ остался в зоне вылета на 19-м месте. От спасительного 17-го места клуб отстает на семь очков. "Парма" по-прежнему занимает девятую позицию.

"Парма" – СПАЛ - 0:1 (0:0)

Гол: Петанья, 71 (с пенальти) - 0:1

"Парма": Коломби, Якопони, Гальоло, Дармиан (Силигарди, 88), Бруну Алвеш, Грасси, Куртич, Кулусевски (Карамо, 82), Бругман (Капрари, 73), Жервиньо, Корнелиус.

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