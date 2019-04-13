"Ювентус" проиграл СПАЛу и упустил возможность досрочно стать чемпионом Италии

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"Ювентус" проиграл СПАЛу и упустил возможность досрочно стать чемпионом Италии

"Ювентус" потерпел поражение от СПАЛа в матче 32-го тура чемпионата Италии.

В составе туринцев голом отметился Мойзе Кин. У хозяев отличились Бонифаци и Флоккари.

СПАЛ - "Ювентус" - 2:1.

Голы: Кин, 30 - 0:1, Бонифаци, 49 - 1:1, Флоккари, 74 - 2:1.

СПАЛ: Вивиано, Бонифаци, Викари, Чонек, Ладзари, Фарес, Мурджиа, Скьяттарелла (Вальдифьори, 70), Миссироли, Флоккари (Реджини, 85), Петанья (Антенуччи, 89).

"Ювентус": Перин, Бардзальи (Бернардески, 81), Гоцци, Жоау Канселу, Де Шильо, Бентанкур, Спинаццола, Куадрадо, Дибала, Кин (Мавидиди, 69), Кастанос (Николусси-Кавилья, 61).

"Ювентус" располагается на 1 строчке турнирной таблице в чемпионата Италии. СПАЛ занимает 16 позицию.

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