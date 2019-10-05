СПАЛ одолел "Парму" и покинул последнее место в Серии А
В рамках седьмого тура итальянской Серии А СПАЛ на своём поле выиграл у "Пармы" со счётом 1:0.
Единственный гол в этом матче забил воспитанник "Милана" Андреа Петанья.
Набрав три очка, СПАЛ поднялся с 20-го на 18-е место в турнирной таблице чемпионата, а "Парма" осталась на 8-й строчке.
СПАЛ – "Парма" - 1:0
Гол: Петанья, 31 - 1:0.
СПАЛ: Бериша, Викари, Игор Жулио, Томович, Реца, Миссироли, Эспето, Вальдифьори (Валоти, 84), Куртич, Флоккари (Сала, 73), Петанья (Палоски, 86).
"Парма": Сепе, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Пеццелла, Барилла (Инглезе, 71), Эрнани (Спрокати, 57), Кулусевски (Скоццарелла, 46), Куцка, Жервиньо, Корнелиус.
Удаление: Эспето (70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
|11
|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|6
|10
|8
|Торино
|6
|9
|9
|Парма
|6
|9
|10
|Фиорентина
|6
|8
|11
|Болонья
|6
|8
|12
|Удинезе
|6
|7
|13
|Сассуоло
|6
|6
|14
|Хеллас Верона
|6
|6
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Милан
|6
|6
|17
|Лечче
|6
|6
|18
|Дженоа
|6
|5
|19
|СПАЛ
|6
|3
|20
|Сампдория
|6
|3