СПАЛ одолел "Парму" и покинул последнее место в Серии А

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СПАЛ одолел "Парму" и покинул последнее место в Серии А

В рамках седьмого тура итальянской Серии А СПАЛ на своём поле выиграл у "Пармы" со счётом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил воспитанник "Милана" Андреа Петанья.

Набрав три очка, СПАЛ поднялся с 20-го на 18-е место в турнирной таблице чемпионата, а "Парма" осталась на 8-й строчке.

СПАЛ – "Парма" - 1:0

Гол: Петанья, 31 - 1:0.

СПАЛ: Бериша, Викари, Игор Жулио, Томович, Реца, Миссироли, Эспето, Вальдифьори (Валоти, 84), Куртич, Флоккари (Сала, 73), Петанья (Палоски, 86).

"Парма": Сепе, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Пеццелла, Барилла (Инглезе, 71), Эрнани (Спрокати, 57), Кулусевски (Скоццарелла, 46), Куцка, Жервиньо, Корнелиус.

Удаление: Эспето (70).

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