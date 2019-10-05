СПАЛ - "Парма" - 1:0, "Верона" - "Сампдория" - 2:0 (видеообзоры матчей Серии А)

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СПАЛ - "Парма" - 1:0, "Верона" - "Сампдория" - 2:0 (видеообзоры матчей Серии А)

Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей итальянской Серии А.

СПАЛ - "Парма"

"Верона" - "Сампдория"

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"Милан" добыл трудную победу над "Дженоа"

"Милан" добыл трудную победу над "Дженоа"

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