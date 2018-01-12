СПАЛ подписал хавбека "Аталанты"

Полузащитник "Аталанты" Ясмин Куртич стал игроком СПАЛа.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт 29-летнего словенца рассчитан до 2021 года.

Отметим, что сделка оформлена в виде аренды, но СПАЛ обязан выкупить футболиста после окончания сезона.

По ходу карьеры Куртич также защищал цвета "Палермо", "Варезе", "Сассуоло", "Торино" и "Фиорентину".

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