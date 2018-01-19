СПАЛ подписал защитника "Партизана"

СПАЛ на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Партизана" Эвертона Луиза.

Сумма трансфера составила 600 тысяч евро. 29-летний бразилец заключил с итальянским клубом контракт до лета 2020 года с опцией продления ещё на один сезон.

Эвертон выступал за "Партизан" с 2016 года, сыграл 65 матчей и забил 3 гола.

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