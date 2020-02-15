СПАЛ потерпел очередное поражение в Серии А
СПАЛ в очередной раз проиграл в матче 24-го тура Серии А с "Лечче".
Отметим, что этот матч стал первым для Луиджи Ди Бьяджо на посту главного тренера СПАЛа.
"Лечче" - СПАЛ - 2:1 (1:0)
Голы: Манкосу, 41 (с пенальти) - 1:0, Петанья, 47 - 1:1, Маер, 66 - 2:1.
"Лечче": Вигорито, Россеттини, Донати, Кальдерони (Делль`Орко, 85), Лучони, Манкосу (Пас, 79), Маер, Дейола, Барак, Фалько (Шахов, 34), Лападула.
СПАЛ: Бериша, Зуканович, Ционек, Бонифаци, Реца, Кастро (Флоккари, 86), Миссироли (Стрефецца, 72), Валоти, Вальдифиори, Петанья, Ди Франческо.
С 15 баллами СПАЛ занимает последнее место в турнирной таблице Серии А, у "Лечче" 16 позиция.
А еще: Ди Бьяджо возглавил последнюю команду Серии А СПАЛ| http://soccernews.ru
главное
-
Sportwetten24: Тедеско - главный кандидат на пост главного тренера "Герты"
-
ЦСКА отказался от подписания Караева из-за проблем с весом
-
"Челси" может летом заменить Лэмпарда на Симеоне
-
"Лигочемпионовские" разборки в Италии, Сульшер против Лэмпарда и вызов для "Барсы":рассказываем, что посмотреть на выходных
-
Владельцы "Манчестер Юнайтед" определились с ценой на клуб
Лента новостей
-
СПАЛ потерпел очередное поражение в Серии А
-
Зидан рассказал о готовности Азара сыграть впервые после травмы
-
Алисон: "Ливерпуль" - это акула, почуявшая запах крови в воде"
-
Хавбек "Ман Сити" Сане продолжает настаивать на переходе в "Баварию"
-
1
Главный тренера "Аталанты" Гасперини высказался о системе видеопомощи арбитрам
-
"Бернли" на выезде обыграл "Саутгемптон" в АПЛ
-
1
Конте - о матче с "Лацио": "Игра двух аутсайдеров"
-
Sportwetten24: Тедеско - главный кандидат на пост главного тренера "Герты"
-
"Реал", "Ливерпуль" и "Ман Сити" вступят в гонку за Траоре
-
Спортивный директор "Зенита" рассказал о переходе Малкома
-
"Мальорка" минимально обыграла "Алавес" и отправила "Сельту" Смолова в зону вылета
-
ЦСКА отказался от подписания Караева из-за проблем с весом
-
1
Гендиректор "Зенита" рассказал, почему клуб не подтверждает аренду Кокорина в "Сочи"
-
Тедеско объяснил, почему он изучает русский язык
-
Смолов попал в заявку "Сельты" на матч с "Реалом"
-
ЦСКА в товарищеском матче уничтожил "Делемон", у Кучаева хет-трик
-
Тедеско посетовал на нехватку опыта у игроков "Спартака"
-
Дортмундская "Боруссия" похвасталась невероятным перформансом болельщиков
-
Роналду станет обладателем Золотой визы в ОАЭ
-
"Эвертон" планирует усилиться защитником "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|23
|54
|2
|Ювентус
|23
|54
|3
|Лацио
|23
|53
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|23
|32
|9
|Парма
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|23
|23
|18
|Дженоа
|23
|19
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|24
|15