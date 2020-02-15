СПАЛ потерпел очередное поражение в Серии А

СПАЛ в очередной раз проиграл в матче 24-го тура Серии А с "Лечче".

Отметим, что этот матч стал первым для Луиджи Ди Бьяджо на посту главного тренера СПАЛа.

"Лечче" - СПАЛ - 2:1 (1:0)

Голы: Манкосу, 41 (с пенальти) - 1:0, Петанья, 47 - 1:1, Маер, 66 - 2:1.

"Лечче": Вигорито, Россеттини, Донати, Кальдерони (Делль`Орко, 85), Лучони, Манкосу (Пас, 79), Маер, Дейола, Барак, Фалько (Шахов, 34), Лападула.

СПАЛ: Бериша, Зуканович, Ционек, Бонифаци, Реца, Кастро (Флоккари, 86), Миссироли (Стрефецца, 72), Валоти, Вальдифиори, Петанья, Ди Франческо.

С 15 баллами СПАЛ занимает последнее место в турнирной таблице Серии А, у "Лечче" 16 позиция.

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