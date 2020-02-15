СПАЛ потерпел очередное поражение в Серии А

Теги спаллечче

СПАЛ потерпел очередное поражение в Серии А

СПАЛ в очередной раз проиграл в матче 24-го тура Серии А с "Лечче".

Отметим, что этот матч стал первым для Луиджи Ди Бьяджо на посту главного тренера СПАЛа.

"Лечче" - СПАЛ - 2:1 (1:0)

Голы: Манкосу, 41 (с пенальти) - 1:0, Петанья, 47 - 1:1, Маер, 66 - 2:1.

"Лечче": Вигорито, Россеттини, Донати, Кальдерони (Делль`Орко, 85), Лучони, Манкосу (Пас, 79), Маер, Дейола, Барак, Фалько (Шахов, 34), Лападула.

СПАЛ: Бериша, Зуканович, Ционек, Бонифаци, Реца, Кастро (Флоккари, 86), Миссироли (Стрефецца, 72), Валоти, Вальдифиори, Петанья, Ди Франческо.

С 15 баллами СПАЛ занимает последнее место в турнирной таблице Серии А, у "Лечче" 16 позиция.

А еще: Ди Бьяджо возглавил последнюю команду Серии А СПАЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Хавбек "Ман Сити" Сане продолжает настаивать на переходе в "Баварию"

Хавбек "Ман Сити" Сане продолжает настаивать на переходе в "Баварию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 23 54
2 Ювентус Ювентус 23 54
3 Лацио Лацио 23 53
4 Аталанта Аталанта 23 42
5 Рома Рома 23 39
6 Хеллас Верона Хеллас Верона 23 34
7 Болонья Болонья 23 33
8 Кальяри Кальяри 23 32
9 Парма Парма 23 32
10 Милан Милан 23 32
11 Наполи Наполи 23 30
12 Сассуоло Сассуоло 23 29
13 Торино Торино 23 27
14 Фиорентина Фиорентина 23 25
15 Удинезе Удинезе 23 25
16 Лечче Лечче 24 25
17 Сампдория Сампдория 23 23
18 Дженоа Дженоа 23 19
19 Брешия Брешия 23 16
20 СПАЛ СПАЛ 24 15
Полная таблица

топ-5 тегов