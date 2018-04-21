СПАЛ - "Рома" - 0:3 (обзор)

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СПАЛ - "Рома" - 0:3 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между СПАЛ и "Ромой".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 33 85
2 Наполи 33 81
3 Рома 34 67
4 Лацио 33 64
5 Интер Милан 33 63
6 Милан 34 54
7 Аталанта 33 52
8 Сампдория 33 51
9 Фиорентина 34 51
10 Торино 33 47
11 Болонья 33 38
12 Дженоа 33 38
13 Сассуоло 34 37
14 Удинезе 33 33
15 Кальяри 33 32
16 Кьево 33 31
17 СПАЛ 34 29
18 Кротоне 33 28
19 Хеллас Верона 33 25
20 Беневенто 34 17
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