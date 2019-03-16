СПАЛ – "Рома" - 2:1 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 28-го тура итальянской Серии А между СПАЛ и "Ромой", который завершился поражением "волков" со счётом 1:2.

Не пропустите: "Рома" проиграла одному из аутсайдеров Серии А. | http://soccernews.ru