СПАЛ – "Рома" - 2:1 (видеообзор матча)

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СПАЛ – "Рома" - 2:1 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 28-го тура итальянской Серии А между СПАЛ и "Ромой", который завершился поражением "волков" со счётом 1:2.

Не пропустите: "Рома" проиграла одному из аутсайдеров Серии А. | http://soccernews.ru

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