СПАЛ уволит главного тренера

После поражения СПАЛа в матче 23-го тура чемпионата Италии с "Сассуоло" (1:2) руководство клуба решило уволить главного тренера Леонардо Семпличи, утверждает Sky Sport Italia.

Отметим, СПАЛ проиграл три последний матча и с 15 баллами занимает последнее место в турнирной таблице.

Клуб возглавит Луиджи Ди Бьяджо, ранее работавший с молодежной сборной Италии.

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