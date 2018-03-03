СПАЛ взял верх над "Болоньей", которая практически весь матч отыграла в меньшинстве

В матче 27-го тура итальянской Серии А СПАЛ на своем поле одержал минимальную победу над "Болоньей".

СПАЛ - "Болонья" - 1:0

Гол: Грасси, 48 - 1:0.

Удаления: Гонсалес, 10 ("Болонья"); Маттиелло, 90+3 (СПАЛ).

Напомним, сегодня также сыграют "Лацио" с "Ювентусом" и "Наполи" с "Ромой". | soccernews.ru