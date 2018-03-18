СПАЛ – "Ювентус" - 0:0 (обзор)

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СПАЛ – "Ювентус" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 29-го тура итальянской Серии А между СПАЛ и "Ювентусом".

Не пропустите: Сенсация на "Паоло Мацца": СПАЛ отобрал очки у "Ювентуса". | http://soccernews.ru

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2 Наполи 28 70
3 Рома 28 56
4 Интер Милан 28 55
5 Лацио 28 53
6 Милан 27 47
7 Сампдория 28 44
8 Аталанта 27 41
9 Фиорентина 27 38
10 Торино 27 36
11 Удинезе 28 33
12 Болонья 28 33
13 Дженоа 27 30
14 Сассуоло 28 27
15 Кальяри 27 26
16 Кьево 27 25
17 СПАЛ 29 25
18 Кротоне 27 24
19 Хеллас Верона 27 22
20 Беневенто 27 10
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