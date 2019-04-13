СПАЛ - "Ювентус" - 2:1 (видеообзор матча)

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СПАЛ - "Ювентус" - 2:1 (видеообзор матча)

Представляем видеообзор матча 32-го тура чемпионата Италии между СПАЛом и "Ювентусом". В этой встрече туринцам не удалось досрочно завоевать чемпионство.

А еще:  "Ювентус" выставил самый молодой состав с 1998 года в игре за скудетто | http://soccernews.ru

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