СПАЛ - "Ювентус": видеотрансляция поединка лидера и аутсайдера Серии А
В рамках 32-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" в гостях сразится со СПАЛ.
Если "старая синьора" не проиграет в этом матче, то досрочно станет чемпионом страны. Даже несмотря на отсутствие в заявке ряда лидеров, "бьянконери" вполне по силам добыть нужный результат. Но и "бело-голубые" не собираются просто так отдавать сопернику очки, которые крайне важны для них в борьбе за сохранение прописки в высшем дивизионе.
Матч пройдёт в субботу, 13 апреля, на стадионе "Паоло Мацца". Начало - в 16:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер Милан
|31
|57
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Парма
|31
|34
|14
|Дженоа
|31
|34
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Болонья
|31
|30
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|31
|11