СПАЛ - "Ювентус": видеотрансляция поединка лидера и аутсайдера Серии А

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СПАЛ - "Ювентус": видеотрансляция поединка лидера и аутсайдера Серии А

В рамках 32-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" в гостях сразится со СПАЛ.

Если "старая синьора" не проиграет в этом матче, то досрочно станет чемпионом страны. Даже несмотря на отсутствие в заявке ряда лидеров, "бьянконери" вполне по силам добыть нужный результат. Но и "бело-голубые" не собираются просто так отдавать сопернику очки, которые крайне важны для них в борьбе за сохранение прописки в высшем дивизионе.

Матч пройдёт в субботу, 13 апреля, на стадионе "Паоло Мацца". Начало - в 16:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.   

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