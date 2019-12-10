Спаллетти не возглавит "Наполи"

1 Теги интер миланлучано спаллеттинаполи

Спаллетти не возглавит "Наполи"

Бывший тренер "Интера" Лучано Спаллетти отказался возглавлять "Наполи". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис связывался с 60-летним специалистов по поводу новой должности. Спаллетти заявил, что сначала должен расторгнуть контракт с миланским клубом.

Отметим, что переговоры по расторжению соглашения не продвигаются. Контракт рассчитан до 2021 года, его оклад в клубе 5 миллионов евро в год.

А еще: Спаллетти может возглавить "Фиорентину" | http://soccernews.ru
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Комментарии

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brazhnikovmaksimk

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