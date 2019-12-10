Спаллетти не возглавит "Наполи"

Бывший тренер "Интера" Лучано Спаллетти отказался возглавлять "Наполи". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис связывался с 60-летним специалистов по поводу новой должности. Спаллетти заявил, что сначала должен расторгнуть контракт с миланским клубом.

Отметим, что переговоры по расторжению соглашения не продвигаются. Контракт рассчитан до 2021 года, его оклад в клубе 5 миллионов евро в год.

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