Спалетти не заинтересован в подписании Мхитаряна

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спалетти не заинтересован в подписании полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна, сообщил репортер Sky Sports News Айдан Маги.

В частности, он рассказал: "Наши коллеги со Sky из Италии сегодня сообщили, что Генрих Мхитарян обсуждался в качестве возможного усиления своей команды "Интером". Однако их тренер Лучано Спаллетти, отказался продавать игроков и освобождать место в составе для полузащитника".

Напомним, "Интер" заинтересован в подписании "Барселоной" Коутиньо. | soccernews.ru