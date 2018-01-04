Спалетти не заинтересован в подписании Мхитаряна

Теги лучано спаллеттиманчестер юнайтедгенрих мхитарянинтер милан

Спалетти не заинтересован в подписании МхитарянаГлавный тренер миланского "Интера" Лучано Спалетти не заинтересован в подписании полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна, сообщил репортер Sky Sports News Айдан Маги.

В частности, он рассказал: "Наши коллеги со Sky из Италии сегодня сообщили, что Генрих Мхитарян обсуждался в качестве возможного усиления своей команды "Интером". Однако их тренер Лучано Спаллетти, отказался продавать игроков и освобождать место в составе для полузащитника".

Напомним, "Интер" заинтересован в подписании "Барселоной" Коутиньо. | soccernews.ru

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