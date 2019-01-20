Спалетти прокомментировал матч с "Сассуоло"
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти рассказал, что думает о ничьей в матче против "Сассуоло" (0:0).
"Этот матч был тяжелый. "Сассуоло" отлично играл.Иногда, нам получалось возвращать мяч, однако мы все равно отдавали его слишком быстро.
В этой игре "Интер" показал низкое качество индивидуальной работы", - сказал Спалетти.
"Интер" располагается на 3 месте турнирной таблицы Серии А, набрав 40 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Рома
|20
|33
|5
|Лацио
|19
|32
|6
|Милан
|19
|31
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Торино
|20
|27
|11
|Фиорентина
|19
|26
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8