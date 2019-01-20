Спалетти прокомментировал матч с "Сассуоло"

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Спалетти прокомментировал матч с "Сассуоло"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти рассказал, что думает о ничьей в матче против "Сассуоло" (0:0).

"Этот матч был тяжелый. "Сассуоло" отлично играл.Иногда, нам получалось возвращать мяч, однако мы все равно отдавали его слишком быстро.

В этой игре "Интер" показал низкое качество  индивидуальной работы", - сказал Спалетти.

"Интер" располагается на 3 месте турнирной таблицы Серии А, набрав 40 баллов.

Не пропустите: Спалетти не заинтересован в подписании Мхитаряна| http://soccernews.ru

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