Спалил контору: гендиректор "Ювентуса" раскрыл трансферные планы клуба

Генеральный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи неумышленно раскрыл трансферные планы туринского клуба.

Как сообщает Football Italia, функционер оставил в ресторане отеля в Милане заметки о стратегии "бьянконери" на следующее ТО.

Паратичи разорвал и выбросил лист бумаги, однако кто-то восстановил его и передал журналистам эксклюзивную информацию.

В сферу интересов "Ювентуса" входят Николо Дзаньоло ("Рома"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Сандро Тонали ("Брешия"), Кристиан Ромеро ("Дженоа") и Доминик Собослай ("РБ Зальцбург").

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