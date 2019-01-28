Спалил контору: гендиректор "Ювентуса" раскрыл трансферные планы клуба

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Спалил контору: гендиректор "Ювентуса" раскрыл трансферные планы клуба

Генеральный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи неумышленно раскрыл трансферные планы туринского клуба.

Как сообщает Football Italia, функционер оставил в ресторане отеля в Милане заметки о стратегии "бьянконери" на следующее ТО.

Паратичи разорвал и выбросил лист бумаги, однако кто-то восстановил его и передал журналистам эксклюзивную информацию.

В сферу интересов "Ювентуса" входят Николо Дзаньоло ("Рома"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Сандро Тонали ("Брешия"), Кристиан Ромеро ("Дженоа") и Доминик Собослай ("РБ Зальцбург").

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Комментарии

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Джуга
Джуга

Скоро это туринское дерьмо окажется в серии С. Обнаглели в край.

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Mutaloff
Mutaloff

Ага,он дебил такие вещи оставлять что-ли?

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петушалду
петушалду

так "НЕУМЫШЛЕННО" делают многие, чтоб запудрить мозги)))

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