Спалил контору: гендиректор "Ювентуса" раскрыл трансферные планы клуба
Генеральный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи неумышленно раскрыл трансферные планы туринского клуба.
Как сообщает Football Italia, функционер оставил в ресторане отеля в Милане заметки о стратегии "бьянконери" на следующее ТО.
Паратичи разорвал и выбросил лист бумаги, однако кто-то восстановил его и передал журналистам эксклюзивную информацию.
В сферу интересов "Ювентуса" входят Николо Дзаньоло ("Рома"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Сандро Тонали ("Брешия"), Кристиан Ромеро ("Дженоа") и Доминик Собослай ("РБ Зальцбург").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|СПАЛ
|21
|21
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|Дженоа
|20
|20
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8