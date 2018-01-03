Спаллетти: "Боюсь, что руководство "Интера" продаст некоторых игроков"

Теги интер миланлучано спаллетти

Спаллетти: "Боюсь, что руководство "Интера" продаст некоторых игроков"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти считает, что команда может потерять некоторых игроков в январе. 

"Я провел встречу с руководством, что забрать контракты игроков. Теперь я повезу их домой и спрячу. Я хочу сохранить своих футболистов, но боюсь, что руководство продаст некоторых из них", - приводит слова Спаллетти Football Italia.

После 19 туров "Интер" занимает третье место в Серии А, но в последних четырех встречах команда набрала всего два очка.

Не пропустите: Роджер Мартинес может перейти в "Интер". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов