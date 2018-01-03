Спаллетти: "Боюсь, что руководство "Интера" продаст некоторых игроков"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти считает, что команда может потерять некоторых игроков в январе.

"Я провел встречу с руководством, что забрать контракты игроков. Теперь я повезу их домой и спрячу. Я хочу сохранить своих футболистов, но боюсь, что руководство продаст некоторых из них", - приводит слова Спаллетти Football Italia.

После 19 туров "Интер" занимает третье место в Серии А, но в последних четырех встречах команда набрала всего два очка.

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