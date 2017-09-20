Спаллетти: "Будем брить голову Икарди ежедневно"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти отшутился по поводу забитого мяча Мауро Икарди в игре с "Болоньей" (1:1) в пятом туре Серии А.

На вчерашнюю игру форвард вышел с новой прической и сразу забил. В прошлом туре аргентинцу забить не удалось.

"Сегодня он забил, так что будем брить ему голову ежедневно", - сказал наставник. | http://soccernews.ru