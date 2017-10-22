Спаллетти: "Честно говоря, могли бы выиграть у "Наполи"

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти подвёл итоги матча девятого тура итальянской Серии А против "Наполи".

"Мои футболисты заслуживают комплиментов. Мы сыграли очень хорошо, но могли и лучше. "Наполи" отлично справлялся. У них отличное владение мячом и они держат высокий темп. Мы учимся, но уже сделали важные шаги вперёд и, честно говоря, могли бы выиграть" - приводит слова Спаллетти Football Italia.

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