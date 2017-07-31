Спаллетти допустил продажу Кандревы в "Челси"

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти не исключил уход полузащитника Антонио Кандревы в нынешнее межсезонье.

"Пока никаких предложений по нему не было, поэтому мы сейчас не ведём переговоров. Однако всё может случиться, потому что трансферный рынок непредсказуем" - приводит слова Спаллетти Calciomercato.

Ранее сообщалось, что Кандреву хочет купить "Челси", которые предлагает за него 18 миллионов евро, однако "Интер" требует 25 миллионов.

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