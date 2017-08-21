Спаллетти доволен началом сезона в исполнении "Интера"

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Спаллетти доволен началом сезона в исполнении "Интера"

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти поделился эмоциями после матча первого тура итальянской Серии А против "Фиорентины".

"Мы очень довольны победой, на матче была отличная атмосфера. Нам удалось забить три гола хорошей команде. "Фиорентина" показала организованный футбол и создавала проблемы для нас. У соперника есть отличные игроки в атаке, способные пользоваться пространством и забивать голы. Но нашей защите удалось их сдержать. Хороший старт сезона. Однако нам нужно работать над собой, чтобы играть ещё лучше. В матче с "Фиорентиной" мы играли хорошо около часа, нужно увеличивать это время" - приводит слова Спаллетти Football Italia.

Не пропустите видеообзор матча "Интер" - "Фиорентина". | http://soccernews.ru

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