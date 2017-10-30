Спаллетти: "Если "Интер" сохранит состав, он может стать чемпионом"

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти высказался о шансах своей команды выиграть скудетто в текущем сезоне.

" Посмотрим, достаточно ли у нас ресурсов для достижения нашей цели. В январе будет видно, необходимо ли нам усиление. Но, когда меня спрашивают о январском трансферном окне, я больше боюсь потерять кого-то из своих игроков. Если эта команда сохранит свой состав, она может пройти весь путь ", - цитирует наставника "нерадзурри" FootMercato.

Напомним, "Интер" интересуется защитником "Манчестер Сити". | soccernews.ru