Спаллетти: "Если "Интер" сохранит состав, он может стать чемпионом"

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Спаллетти: "Если "Интер" сохранит состав, он может стать чемпионом"Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти высказался о шансах своей команды выиграть скудетто в текущем сезоне.

"Посмотрим, достаточно ли у нас ресурсов для достижения нашей цели. В январе будет видно, необходимо ли нам усиление. Но, когда меня спрашивают о январском трансферном окне, я больше боюсь потерять кого-то из своих игроков. Если эта команда сохранит свой состав, она может пройти весь путь", - цитирует наставника "нерадзурри" FootMercato.

Напомним, "Интер" интересуется защитником "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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