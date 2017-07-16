Спаллетти: "Если ничего не изменится, Перишич примет участие в предсезонном туре "Интера"

Теги интер миланлучано спаллеттииван перишич

Спаллетти: "Если ничего не изменится, Перишич примет участие в предсезонном туре "Интера"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал отсутствие Ивана Перишича в заявке на товарищескую игру с против "Нюрнберга".

"Если ничего не изменится, Перишич присоединится к команде и примет участие в предсезонном туре "Интера" по Китаю. Его беспокоил абсцесс зуба, и это было видно даже невооруженным глазом. Он решил обратиться к знакомому стоматологу" - приводит слова Спаллетти LaGazettadelloSport.

Напомним, что в услугах игрока заинтересован "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне Перишич сыграл 42 матча, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.

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