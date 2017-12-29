Спаллетти: "Футболист покинет "Интер", только если мы так решим"

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти высказал свою позицию по продаже футболистов.

"Если кто-то скажет, что он хочет покинуть "Интер" в январе, то понятно, что на поле он не будет показывать того, что от него ожидается. В таких ситуациях уровень игры падает. Каждый, кто не будет работать должным образом, должен знать, что он не входит в мои планы.

Футболист покинет "Интер", только если мы так решим, в ином случае он останется в команде. Тот, кто думает о трансферном окне, теряет свое время" - приводит слова Спаллетти Football Italia.

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