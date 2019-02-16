Спаллетти громко высказался о ситуации с Икарди
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти рассказал, что думает о ситуации с Икари и объяснил почему футболиста нет в заявке нерадзурри на матч 24-го тура Серии А против "Сампдории". Об этом информирует Calciomercato.
"Повторяю, ситуация с Икарди очень непростая, это было сложным выбором. Главное быть справедливым по отношению к клубу. В раздевалке мы высказываем друг другу вещи прямо в лицо.
Игарди не попал в заявку из-за того, что не может играть по состоянию здоровья. Пока не знаю, вернется ли он в команду, прежде всего нужно наладить отношения в раздевалке, это очень важно", - сказал Спаллетти Calciomercato.
Напомним, на этой неделе стало известно, что Икарди лишили капитанской повязки. Позже посвилась информация о том, что из-за травмы он пока не может участвовать в матчах.
Икарди в нынешнем сезоне Серии А забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Милан
|23
|39
|5
|Аталанта
|23
|38
|6
|Рома
|23
|38
|7
|Лацио
|23
|38
|8
|Торино
|23
|34
|9
|Сампдория
|23
|33
|10
|Фиорентина
|23
|32
|11
|Сассуоло
|23
|30
|12
|Парма
|23
|29
|13
|Дженоа
|23
|25
|14
|СПАЛ
|23
|22
|15
|Кальяри
|23
|21
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
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|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|24
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|20
|Кьево
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