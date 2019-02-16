Спаллетти громко высказался о ситуации с Икарди

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Спаллетти громко высказался о ситуации с Икарди

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти рассказал, что думает о ситуации с Икари и объяснил почему футболиста нет в заявке нерадзурри на матч 24-го тура Серии А против "Сампдории". Об этом информирует Calciomercato.

"Повторяю, ситуация с Икарди очень непростая, это было сложным выбором. Главное быть справедливым по отношению к клубу. В раздевалке мы высказываем друг другу вещи прямо в лицо.

Игарди не попал в заявку из-за того, что не может играть по состоянию здоровья. Пока не знаю, вернется ли он в команду, прежде всего нужно наладить отношения в раздевалке, это очень важно", - сказал Спаллетти Calciomercato.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Икарди лишили капитанской повязки. Позже посвилась информация о том, что из-за травмы он пока не может участвовать в матчах.

Икарди в нынешнем сезоне Серии А забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

А еще: "Реал" отказался от покупки Икарди: названа причина | http://soccernews.ru

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