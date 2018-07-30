Спаллетти громко высказался о трансферных планах "Интера"

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Спаллетти громко высказался о трансферных планах "Интера"
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что его команде необходимо приобрести еще двух игроков этим летом.

"Перед нашей командой поставлено несколько задач, но их выполнить будет непросто. Нам необходимы футболисты, которые смогут проявить себя во всех турнирах. "Интеру" нужно купить еще двух игроков", - приводит слова Спаллетти Sport Mediaset.

Ранее сообщалось, что "Интер" близок к аренде защитника "Атлетико" Симе Врсалько.

Напомним, что в летнее трансферное окно миланский клуб уже пополнился защитниками Стефаном де Вреем, Квадво Асамоа и Федерико Димарко, полузащитниками Раджей Наингголаном и Маттео Политано, а также форвардом Лаутаро Мартинесом.

Не пропустите: Симеоне сделал заявление о возможном уходе Врсалько из "Атлетико". | http://soccernews.ru

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