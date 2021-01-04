Спаллетти хочет возглавить сборную Чили

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Спаллетти хочет возглавить сборную Чили

Известный итальянский тренер Лучано Спаллетти заинтересован в работе в сборной Чили.

По информации Al Aire Libre, 61-летний наставник готов сменить у руля команды Рейнальдо Руэду

Впрочем, чилийская федерация футбола может отказаться от услуг Спаллетти из-за его требований по зарплате и незнания испанского языка.

Напомним, что последним клубом итальянца был "Интер", который он покинул в мае 2019 года. 

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