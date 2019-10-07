Спаллетти и "Интер" не могут согласовать расторжение контракта

Назначение экс-тренера "Интера" Лучано Спаллетти в "Милан" находится на грани срыва.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, Спаллетти все еще находится на контракте с "Интером" и стороны не могут согласовать его расторжение. Соглашение тренера рассчитано еще на два года и он получает по нему 5 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что Спаллетти хочет получить от "Интера" 5 миллионов евро компенсации, однако клуб пытается снизить сумму.

Ранее сообщалось, что "Милан" планирует отправить в отставку Марко Джампаоло и Спаллетти является одним из главных кандидатов на тренерский пост "россонери".

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