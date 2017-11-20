Спаллетти: "Икарди — настоящий чемпион"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти расхвалил игру форварда Мауро Икарди после победу над "Аталантой" (2:0), в которой аргентинец отметился дублем.

"У "Интера" есть собственный стиль. Сегодня мы сыграли как зрелая команда, которая знает, как дождаться своего шанса. Мы позволили "Аталанте" сделать совсем немного, держали соперника в напряжении.

Икарди — настоящий чемпион, но я один из тех тренеров, которые считают, что победа всегда принадлежит всей команде. Он как хищник, набрасывающийся на свою добычу", - отметил наставник.

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