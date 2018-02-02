Спаллетти: "Икарди не сыграет с "Кротоне"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что нападающий команды Мауро Икарди пропустит матч 23-го тура чемпионата Италии с "Кротоне".

"Икарди не включен в заявку на матч с "Кротоне", так как у него мышечная проблема. Он мог бы успеть восстановиться к матчу, но мы решили не рисковать", - приводит слова Спаллетти официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что у Икарди произошел конфликт с одноклубниками и женой.

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