Спаллетти: "Икарди не сыграет с "Лацио", кое-что произошло"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти сообщил, что нападающий Мауро Икарди не попал в заявку на матч 29-го тура чемпионата Италии с "Лацио", который состоится сегодня, 31 марта.

"Вчера кое-что произошло. Поэтому Икарди пока не может помочь команде. Из-за этого не будет в составе. Мауро тренировался с командой всю неделю, но кое-что случилось", - приводит слова Спаллетти Corriere della Sera.

По некоторым данным, Спаллетти требовал от Икарди извинений перед партнерами по команде за свое поведение в последнее время, но форвард отказался их принести.

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