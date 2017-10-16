Спаллетти: "Интер" действовал правильно в ключевых моментах матча с "Миланом"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал победу своей команды над "Миланом" (3:2) в матче 8-го тура чемпионата Италии.

"Такие победы поднимают командный дух. Мы действовали правильно и решительно в самых важных моментах матча. Но нам предстоит еще много работать, так как в некоторых эпизодах у нас возникали проблемы. Я думаю, что дерби получилось. Думаю, что все получили удовольствие от него, в не зависимости от итога.

Икарди сыграл просто блестяще. Несмотря на всю ответственность, которая лежит на нем, он продолжает усердно работать", - приводит слова Спаллетти Football Italia.

Благодаря этой победе "Интер" поднялся на второе место в Серии А и отстает от лидирующего "Наполи" на два очка.

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