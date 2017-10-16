Спаллетти: "Интер" действовал правильно в ключевых моментах матча с "Миланом"

Теги интер миланмиланлучано спаллетти

Спаллетти: "Интер" действовал правильно в ключевых моментах матча с "Миланом"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал победу своей команды над "Миланом" (3:2) в матче 8-го тура чемпионата Италии. 

"Такие победы поднимают командный дух. Мы действовали правильно и решительно в самых важных моментах матча. Но нам предстоит еще много работать, так как в некоторых эпизодах у нас возникали проблемы. Я думаю, что дерби получилось. Думаю, что все получили удовольствие от него, в не зависимости от итога.

Икарди сыграл просто блестяще. Несмотря на всю ответственность, которая лежит на нем, он продолжает усердно работать", - приводит слова Спаллетти Football Italia.

Благодаря этой победе "Интер" поднялся на второе место в Серии А и отстает от лидирующего "Наполи" на два очка.

Не пропустите: "Интер" – "Милан" - 3:2 (обзор). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Россия обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА

Россия обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 8 24
2 Интер Милан 8 22
3 Лацио 8 19
4 Ювентус 8 19
5 Рома 7 15
6 Сампдория 7 14
7 Болонья 8 14
8 Торино 8 13
9 Кьево 8 12
10 Милан 8 12
11 Фиорентина 8 10
12 Аталанта 8 9
13 Кальяри 8 6
14 Удинезе 8 6
15 Кротоне 8 6
16 Дженоа 8 5
17 Сассуоло 8 5
18 СПАЛ 8 5
19 Хеллас Верона 7 3
20 Беневенто 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов