Спаллетти: "Интер" докажет, что является сильной командой"
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что он доволен своей командой.
"Мои футболисты являются настоящими профессионалами. Их интересуются не только деньги и автомобили. Если бы у нас были бы такие игроки, то мы быстро бы избавились от них. У нас отличная команда и мы готовы доказать это. Летом мы купили нескольких классных игроков, которые соответствуют уровню "Интера", - приводит слова Спаллетти Gazzetta dello Sport.
В третьем туре чемпионата Италии "Интер" на своем поле сыграет против СПАЛа. Матч состоится 10 сентября и начнется в 13:30 мск.
В первых двух турах Серии А "Интер" одержал две победы.
Не пропустите: Тотти приступит к тренерским курсам в середине сентября. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Остановить "дьяволов": "Сток Сити" принимает "Манчестер Юнайтед"
-
Реабилитация "Реала": мадридцы принимают "Леванте" на "Сантьяго Бернабеу"
-
Курс на "Месталью": "Атлетико" едет в гости к "Валенсии"
-
Битва чемпионов последних лет: "Челси" едет в гости к "Лестеру"
-
Продолжить хорошую традицию: "Спартак" постарается победить на своем поле "Рубин"
Лента новостей
-
Турнир прогнозов: анонс 5 тура
-
Остановить "дьяволов": "Сток Сити" принимает "Манчестер Юнайтед"
-
Реабилитация "Реала": мадридцы принимают "Леванте" на "Сантьяго Бернабеу"
-
Курс на "Месталью": "Атлетико" едет в гости к "Валенсии"
-
Битва чемпионов последних лет: "Челси" едет в гости к "Лестеру"
-
Продолжить хорошую традицию: "Спартак" постарается победить на своем поле "Рубин"
-
Гвардиола против Клоппа: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Ливерпуля"
-
Разминка перед "Юве": в дерби Каталонии "Барселона" протестирует "Эспаньол"
-
Слуцкий: "Первое, что я должен сделать - извиниться перед нашими болельщиками"
-
"Леганес" - "Хетафе" - 1:2 (обзор)
-
Мбаппе: "Сегодня я получил много удовольствия и продолжу адаптироваться"
-
Баллак оценил шансы "Баварии" на победу в Лиге Чемпионов
-
"Дерби Каунти" - "Халл Сити" - 5:0 (обзор)
-
"Метц" - ПСЖ - 1:5 (обзор)
-
Скрепы российского футбола
-
"Хетафе" переиграл "Леганес"
-
"Гамбург" - "РБ Лейпциг" - 0:2 (обзор)
-
Кресло сильно зашаталось: "Дерби" унизил "Халл" Леонида Слуцкого
-
Немного интриги и разгром: ПСЖ обыграл "Метц"
-
"РБ Лейпциг" на выезде одолел "Гамбург"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|2
|6
|2
|Интер Милан
|2
|6
|3
|Наполи
|2
|6
|4
|Милан
|2
|6
|5
|Сампдория
|2
|6
|6
|Торино
|2
|4
|7
|СПАЛ
|2
|4
|8
|Лацио
|2
|4
|9
|Болонья
|2
|4
|10
|Кьево
|2
|3
|11
|Рома
|2
|3
|12
|Дженоа
|2
|1
|13
|Хеллас Верона
|2
|1
|14
|Кротоне
|2
|1
|15
|Сассуоло
|2
|1
|16
|Удинезе
|2
|0
|17
|Беневенто
|2
|0
|18
|Аталанта
|2
|0
|19
|Кальяри
|2
|0
|20
|Фиорентина
|2
|0