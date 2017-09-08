Спаллетти: "Интер" докажет, что является сильной командой"

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Спаллетти: "Интер" докажет, что является сильной командой"
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что он доволен своей командой.

"Мои футболисты являются настоящими профессионалами. Их интересуются не только деньги и автомобили. Если бы у нас были бы такие игроки, то мы быстро бы избавились от них. У нас отличная команда и мы готовы доказать это. Летом мы купили нескольких классных игроков, которые соответствуют уровню "Интера", - приводит слова Спаллетти Gazzetta dello Sport.

В третьем туре чемпионата Италии "Интер" на своем поле сыграет против СПАЛа. Матч состоится 10 сентября и начнется в 13:30 мск.

В первых двух турах Серии А "Интер" одержал две победы. 

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